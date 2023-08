Motorista de Kombi morre após acidente com caminhão de Apucarana

Morreu no Hospital da Providência, de Apucarana, o motorista de uma Kombi vítima de um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (23), na rodovia BR-376, em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. Ele foi identificado como Orlando Aparecido Silva.

O falecimento do motorista foi confirmado por amigos, através de publicações nas redes sociais. Orlando era proprietário de uma frutaria, em Jandaia do Sul, e colidiu contra um caminhão com placas de Apucarana enquanto voltava da Ceasa.

De acordo com informações, a vítima teria sofrido três paradas cardíacas no local do acidente, mas foi reanimado pelos socorristas e encaminhado para a unidade de saúde. Orlando, no entanto, não resistiu aos graves ferimentos.

"Faleceu hoje de manhã no Hospital da Providência vítima de acidente o senhor Orlando Aparecido Silva proprietário da frutaria três meninas. Meus pêsames a família", escreveu um amigo. Nos comentários, a morte repentina gera comoção.

O trabalhador era casado e deixa a esposa, três filhas e diversos amigos. Até o momento desta publicação, não havia informações sobre o velório e sepultamento.

