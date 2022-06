Motorista de Hilux fica ferido após batida contra caminhão na PR-082

Da Redação

O motorista de uma camionete ficou ferido em acidente contra um caminhão na manhã desta quinta-feira (16), em São João do Ivaí . O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na PR-082, em frente a AgroProduz, no parque industrial de São João do Ivaí, a cerca de 500 metros da entrada da cidade.

Segundo informações, a camonete Toyota Hilux prata, com placas de São João do Ivaí, seguia sentido a cidade quando houve a colisão lateral com um caminhão que seguia no sentido Lunardelli. A batida foi tão forte que arrancou o pneu da camionete, como também o tanque e o rodado do caminhão.

Após a batida, a camionete invadiu a pista contrária e foi parar dentro do pátio da AgroProduz, vindo a bater e derrubar um muro que faz divisa com o barracão do Jean Pavanetti.

Os ocupantes do caminhão nada sofreram. Já o motorista da Hilux ficou preso entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã chegou a ser acionado para desencarceramento, mas as equipes de socorristas do Hospital Municipal e do SAMU conseguiram retirar a vítima antes.

Apesar da violência da batida, o motorista, Luiz Afonso, de 28 anos, estava consciente e orientado, conversando todo momento com a equipe. Ele foi levado para o Hospital Municipal com suspeita de fraturas, onde passa por exames.

* Com informações Canal HP