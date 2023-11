Motorista de Gol bate em carro estacionado em Lidianópolis e foge

Na noite de sexta-feira (24), uma equipe da Polícia Militar de Lidianópolis recebeu uma denúncia, através da central de comunicações, informando que, na Rua Santa Catarina, um VW Gol quadrado atingiu outro carro e fugiu do local.

Os policiais se deslocaram ao local e conversaram com o solicitante, que relatou ter ouvido o impacto enquanto estava na sala de sua casa. Ao sair, ele se deparou com um indivíduo dentro de um Gol quadrado, que pediu desculpas e depois fugiu em direção ao cemitério. No impacto a placa do carro que causou o acidente ficou no local.

Durante as buscas, os policiais encontraram, próximo ao cemitério municipal, um veículo com as características repassadas pelo solicitante. A placa traseira confirmou que era o mesmo carro envolvido no acidente.

Os policiais abordaram um homem próximo ao carro. Ele apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, andar cambaleante e odor etílico muito forte.

Como o veículo não estava trafegando no momento da abordagem e o condutor se encontrava fora do carro, os policiais não puderam realizar a notificação por embriaguez ao volante. No entanto, o crime de dano foi configurado, e a vítima manifestou interesse em representar.

As partes envolvidas foram orientadas pela equipe, que lavrou o boletim de ocorrência e termo circunstanciado.

