Motorista de Gol atropela motociclista e foge sem prestar socorro

Uma pessoa ficou ferida durante acidente de trânsito, na tarde de sexta-feira (24), na Rua Rio Grande do Sul em Ivaiporã. O acidente envolveu um carro e uma moto, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente foi por volta das 15h40 em frente a Caixa Econômica Federal.

A equipe de serviço foi acionada e conversou com a vítima, ela relatou que trafegava pela Av. Paraná sentido bairro a centro, quando um VW/Gol (modelo quadrado) azul e rodas cinza que estava na Rua Rio Grande do Sul, em frente a Caixa Econômica Federal deu ré e colidiu em sua motocicleta. Na sequencia o motorista se evadiu sentido centro tomando rumo ignorado.

Compareceu no local para prestar os primeiros socorros a equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima se recusou a ser encaminhada para a UPA.A motocicleta foi liberada no local por constar regular sua situação.

A equipe realizou patrulhamentos a fim de localizar o autor do fato, porém não obteve êxito. A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.

