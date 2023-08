Motorista de F-1000 é preso por embriaguez após bater em moto

Siga o TNOnline no Google News

O motorista de uma caminhonete Ford/F-1000 foi preso e encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia (54ª DRP) de Ivaiporã por embriaguez ao volante, depois de bater em uma motocicleta Honda/Fan que estava estacionada.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender o caso por volta das 12 horas. O acidente de trânsito foi na Rua Pato Branco, na Vila Monte Castelo.

No local a equipe policial conversou com o dono da moto, que relatou que após a batida o motorista da caminhonete teria tentado se evadir, mas foi contido por populares duas ruas acima.

Foi checado no sistema e constatado que o motorista não possui habilitação e por estar com sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico, foi oferecido o teste do etilômetro que aferiu 1,35 mg/l, constatando a embriaguez, sendo então dada a voz de prisão.

A motocicleta estava em situação regular, sendo que o proprietário já havia recolhido para sua residência. A F-1000 também estava em situação regular, porém como não tinha ninguém para ser entregue foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM.

