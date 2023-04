Motorista de Citroën é detido por embriaguez ao volante em Ivaiporã

Da Redação

Na madrugada deste sábado (1º) um motorista foi preso por embriaguez ao volante na Av. Brasil, no centro da Ivaiporã.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a ROTAM em patrulhamento próximo a uma tabacaria se deparou com um veículo Citroën Picasso parado no meio da via.

A viatura se aproximou para orientar o motorista quanto a infração de trânsito, porém ele ignorou os policiais e continuou com o veículo parado na via pública.

Diante da infração de trânsito foi feito abordagem e constatado que o condutor, apresentava visíveis sinais de embriaguez

Oferecido o teste de alcoolemia, porém se negou em realizar o teste. Sendo então confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora foi dada voz de prisão.

Para resguardar a integridade física após a confecção do boletim de ocorrência, o detido foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil e o veículo recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

