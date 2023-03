LUNARDELLI

Motorista de Chevette invade pista e bate contra Gol, na PR-082

O motorista teria dito que passou mal no volante, o que ocasionou o acidente

Da Redação

Atualização: 11 de março, 2023, às 12:46

fonte: Reprodução

A batida aconteceu no trecho que liga as cidades de Lunardelli e São João do Ivaí