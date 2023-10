Motorista de carro morre em colisão com carreta na BR-277 em Candói

Na manhã de quinta-feira (19), por volta das 09h30, a Polícia Rodoviária Federal(PRF) registrou um acidente de trânsito com vítima fatal no quilômetro 408,8 da BR-277 em Candói, no centro-sul do Paraná.

No local, foi constatado que um VW/Gol que seguia no sentido Curitiba, por razões desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta, com placas de Cascavel, que seguia no sentido Foz do Iguaçu.

Apesar do acionamento do freio, e desvio para o acostamento, por parte do condutor da carreta, a colisão não foi evitada.

O motorista Gol chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois condutores tinham 40 anos de idade, o motorista da carreta não se feriu.

