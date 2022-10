Motorista de carro foge sem prestar socorro após colidir com moto

Da Redação

Acidente foi no cruzamento da Rua Professora Sônia Moraes com a Rua Estados Unidos

Um jovem de 27 anos foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados, após se envolver em um acidente de trânsito por volta das 14h30 de terça-feira (18), no cruzamento da Rua Professora Sônia Moraes com a Rua Estados Unidos, em Ivaiporã.

Policiais Militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço indicado, os PMs encontraram a vítima que estava sendo atendida pelos bombeiros.

Foi relatado aos policiais que a vítima pilotava uma Honda CG 150 Titan KS preta pela Rua Estados Unidos sentido bairro/centro quando um veículo Cruze Hatch vermelho que trafegava pela Rua Professora Sônia Moraes sentido bairro/centro avançou a preferencial e colidiu com a moto do lado esquerdo e de imediato se evadiu do local sem prestar atendimento à vítima

.O rapaz foi socorrido com ferimentos moderados pela equipe do SIATE, ao Instituto de Saúde Bom Jesus, onde recebeu atendimento médico.

A PM realizou diligências, mas até o final da tarde o veículo envolvido não foi localizado. Diante do fato foi confeccionado o BOU e BATEU para as medidas cabíveis. A motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM.

