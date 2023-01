Motorista de carro é preso por embriaguez após colisão com moto

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem, de 20 anos, ficou ferido após colisão entre carro e motocicleta na madrugada deste domingo (1º ), no centro de Ivaiporã. O motorista do carro acabou preso por embriaguez ao volante.

O acidente de trânsito aconteceu por volta das 2 horas, na Av. Souza Naves, na altura do numeral 839, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

O jovem que pilotava a motocicleta Yamaha – XTZ150 CROSSER S preta, foi atendido pelas equipes dos bombeiros e Samu e encaminhado com suspeita de fratura ao hospital

.A moto estava com a documentação em dia e foi entregue a um condutor habilitado com o aval do proprietário.

Já o condutor do carro, um Corsa cinza, conforme a PM, apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi então conduzido até a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), realizou o teste do bafômetro que aferiu 0,97 mg/l.

Ficando constatado o crime de embriaguez ao volante, o homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante.

