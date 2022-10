Motorista de caminhonete morre em acidente na PR-272, em Cruzmaltina

Da Redação

Condutor teria tentado desviar de uma motocicleta e colidiu contra uma árvore

Um acidente fatal foi registrado na noite deste sábado (1º), em Cruzmaltina, no Vale do Ivaí, norte do Paraná. A colisão aconteceu na PR-272, no sentido à Faxinal.

De acordo com testemunhas, a vítima, um morador de Borrazópolis, teria desviado de uma motocicleta e saído da pista, vindo a bater contra uma árvore. O motorista estava conduzindo uma caminhonete.

Equipes de socorro foram informadas, mas o motorista entrou em óbito ainda no local. O Corpo de Bombeiros de Apucarana se deslocou até o acidente para desencarcerar o corpo da vítima, que ficou preso.

A identificação da vítima ainda não foi informada. A colisão aconteceu por volta das 19h30.

As causas do grave acidente serão apuradas. A ocorrência está em andamento.

