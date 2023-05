Motorista de caminhonete é preso em Ivaiporã por porte de arma de fogo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

O motorista de uma caminhonete Hilux foi preso pela Polícia Militar (PM) por porte irregular de arma de fogo na noite de terça-feira (23-05), na Rua José Canteri, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, a ação policial ocorreu após o serviço de inteligência da 6ª CIPM receber denúncia anônima. Os agentes do serviço reservado realizaram patrulhamento e com apoio da equipe RPA encontraram o veículo e fizeram a abordagem.

- LEIA MAIS: Perícia apreende 19 estojos calibre 9mm em local de execução

continua após publicidade .

Durante a busca veicular foi localizado no interior de uma bolsa que estava no banco de trás uma pistola calibre 380, com acabamento de aço inox, com 11 munições intactas. O abordado afirmou que tinha o registro da arma e apresentou o certificado de registro.

No entanto, ele foi autuado por porte irregular de arma de fogo, pois não possuía a documentação necessária para transitar com a arma no momento da abordagem.

Diante da situação juntamente com a arma e munições, o detido foi encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. O veículo por não apresentar qualquer pendência foi liberado, com a anuência do próprio motorista, para seu parente.

Siga o TNOnline no Google News