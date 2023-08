Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Ivaiporã

Por volta das 17 horas desta quinta-feira (3) socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu deram atendimento a um motorista de caminhão vítima de acidente de trânsito no perímetro urbano de Ivaiporã.

A ocorrência segundo informações do Corpo de Bombeiros foi registrada na Rua Martins, no Jardim Casa Grande 1, nas proximidades do Parque Natural Municipal Mata do Placídio.

A vítima ficou encarcerada no tombamento do caminhão que estava carregado com materiais de construção. Foi realizada a retirada da vítima que estava consciente e posterior a imobilização em prancha rígida.

Logo depois ele foi encaminhado com suspeita de fratura no braço ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

A Polícia Militar (PM também esteve no local. As causas que levaram ao acidente não foram informadas

