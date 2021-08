Motorista de caminhão é perseguido por assaltantes

Da Redação

Imagem ilustrativa

A equipe do Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre foi acionada pelo COPOM, no domingo (1º), onde o solicitante relatou que havia alguns veículos perseguindo um de seus caminhões e que o motorista estava com medo de ser assaltado.

continua após publicidade .

De imediato foi deslocado até a transportadora, que fica na PR 466, e em conversa com o motorista, ele relatou que transportava adubo, carga avaliada em aproximadamente R$ 150 mil. Disse que ao passar por Ponta Grossa percebeu que alguns veículos estavam lhe perseguindo.

Parou em um posto de combustível e os veículos também pararam e que ao passar por várias cidades, os automóveis continuavam a perseguição até a cidade de Jardim Alegre. Relatou ainda que em diversos momentos, alguns carros tentaram fechar a passagem do caminhão.

continua após publicidade .

Ainda segundo o caminhoneiro eram aproximadamente 10 carros, lembrava de um Sandero prata com amassado do lado do motorista, dois Ford KA prata modelo novo, um Fiat Uno vermelho modelo novo, uma S10 branca cabine dupla e duas CRV branca, porém não conseguiu anotar as placas.

Relatou ainda que após ter estacionado o caminhão em frente a transportadora em Jardim Alegre, os veículos Sandero e um dos Ford KA passaram por umas três vezes em frente e que depois tomaram rumo ignorado.