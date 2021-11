Motorista de bitrem se envolve em batida em Califórnia

Da Redação

Uma batida envolvendo um bitrem foi registrada na BR-376, km 262, em Califórnia, na manhã deste domingo (28).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista bateu contra a estrutura de proteção que divide as pistas e invadiu parcialmente a pista em sentido contrário.

Houve interdição de duas faixas no sentido decrescente e uma faixa no sentido de rolamento no sentido crescente.

O condutor do veículo não permaneceu no local e segundo relato de testemunhas pegou carona com um motociclista. Ele não foi localizado até o momento pela equipe PRF. Dentro do bitrem havia uma garrafa aberta de vinho.

O fluxo de trânsito seguiu lento e não foi interditado totalmente em nenhum momento.

Durante o atendimento deste acidente, um outro caminhão, ao passar pelo local, encostou no retrovisor da VTR Resgate do Corpo de Bombeiros que estava estacionada no acostamento prestando apoio.

O motorista do caminhão não parou no local, mas na sequência foi abordado pela equipe PRF que realizou o teste de etilômetro que constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Foram realizadas autuações e o veículo liberado para condutor habilitado e em condições de condução.