Motorista de acidente com ônibus da Apae é indiciado por homicídio

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) concluiu o inquérito sobre o acidente envolvendo um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem da concessionária Rumo em Jandaia do Sul, ocorrido em 9 de março deste ano. A colisão provocou cinco mortes e deixou 23 pessoas feridas. Quatro das vítimas eram estudantes e a outra funcionária da Apae.

O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, segundo a PC-PR. Agora, o caso está com o Judiciário.

A conclusão do inquérito demorou quase quatro meses por conta no atraso na finalização de alguns laudos periciais complementares.

Na época, o motorista do ônibus, que tem 43 anos, afirmou à Polícia Civil que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também disse que não ouviu o sinal sonoro da locomotiva.

Câmeras de monitoramento filmaram o momento da colisão. As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. Veja aqui

O ACIDENTE

Duas estudantes morreram no local do acidente: as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15 anos. Um dia depois, em 10 de março, a cozinheira da Apae, Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, morreu no Hospital da Providência, de Apucarana, em consequência dos ferimentos.

Outra aluna Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que sobreviveu ao acidente, morreu dias depois na casa da família. Após o acidente, ela foi internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, e recebeu alta. Entretanto, morreu depois em decorrência de uma embolia pulmonar e trombose venosa profunda.

A quinta vítima fatal morreu no dia 22 de março em um hospital em Sarandi. João Lucas dos Santos Silva, de apenas 8 anos, sofreu diversas fraturas e um ferimento grave na cabeça e estava internado no Hospital Metropolitano desde o dia do acidente.

