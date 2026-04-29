Motorista de 58 anos fica ferida após bater carro na PRC-466
Acidente aconteceu na zona rural de Lidianópolis; vítima conduzia um Hyundai HB20 e foi encaminhada ao hospital de Faxinal
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma mulher de 58 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no final da tarde de terça-feira (28), na PRC-466, em Lidianópolis, no Vale do Ivaí. O veículo que ela dirigia perdeu o controle e atingiu a lateral da via.
-LEIA MAIS: Rio Bom celebra 62 anos com tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu
Segundo os dados levantados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a condutora trafegava com um Hyundai HB20 no sentido de Lidianópolis para Jardim Alegre. Por volta das 17h45, na altura do quilômetro 94 da rodovia, em um trecho de zona rural, o carro acabou se chocando contra a margem direita da rodovia.
Com o impacto, a motorista sofreu ferimentos e precisou de socorro. Ela foi prontamente atendida e encaminhada para o Hospital Municipal de Faxinal. Como a vítima precisou de hospitalização imediata, as equipes policiais não realizaram o teste do bafômetro no local do acidente.
A equipe da PRE que atendeu a ocorrência confirmou que tanto a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da condutora quanto a documentação do veículo estavam em situação regular. O carro foi liberado ainda no local para um familiar da vítima. O atendimento foi totalmente concluído no início da noite, por volta das 19h40.