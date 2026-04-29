Motorista de 58 anos fica ferida após bater carro na PRC-466

Uma mulher de 58 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no final da tarde de terça-feira (28), na PRC-466, em Lidianópolis, no Vale do Ivaí. O veículo que ela dirigia perdeu o controle e atingiu a lateral da via.

-LEIA MAIS: Rio Bom celebra 62 anos com tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo os dados levantados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a condutora trafegava com um Hyundai HB20 no sentido de Lidianópolis para Jardim Alegre. Por volta das 17h45, na altura do quilômetro 94 da rodovia, em um trecho de zona rural, o carro acabou se chocando contra a margem direita da rodovia.

Com o impacto, a motorista sofreu ferimentos e precisou de socorro. Ela foi prontamente atendida e encaminhada para o Hospital Municipal de Faxinal. Como a vítima precisou de hospitalização imediata, as equipes policiais não realizaram o teste do bafômetro no local do acidente.

A equipe da PRE que atendeu a ocorrência confirmou que tanto a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da condutora quanto a documentação do veículo estavam em situação regular. O carro foi liberado ainda no local para um familiar da vítima. O atendimento foi totalmente concluído no início da noite, por volta das 19h40.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



