Motorista de 31 anos fica ferido após capotamento na PR-445

Um motorista, de 31 anos, ficou ferido após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (16), na rodovia PR-445, em Tamarana, no norte do Paraná. O homem dirigia um GM/Vectra, com placas de Londrina, quando perdeu o controle da direção e capotou por volta das 22 horas.

Conforme informações apuradas no local do acidente, o veículo trafegava no sentido de Mauá da Serra para Tamarana quando, na altura do quilômetro 17, o capotamento aconteceu. O carro parou sobre a pista de rolamento no sentido de tráfego. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital do Coração, de Londrina, por pessoas que testemunharam o capotamento. O carro foi retirado do local por um guincho.

