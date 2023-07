Motorista de 22 anos é ejetado de veículo após acidente na BR-369

Gol capotou no início da tarde desta terça-feira em Jandaia do Sul

Um rapaz de 22 anos anos ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na BR-369 em Jandaia do Sul (PR). Ele teria sido ejetado durante o acidente, que ocorreu nas proximidades do Distrito de São José.

Ele estava sozinho no veículo, um VW Gol. A vítima foi atendida por equipes do Bombeiro do Posto da Brigada Comunitária e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O capotamento foi registrado por volta das 14 horas em frente à Cocari.

O motorista estava consciente, mas com ferimentos considerados importantes. O rapaz, que seria morador do Distrito de São José, foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para orientar o trânsito no local e registrar o boletim de ocorrência.