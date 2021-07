Da Redação

Motorista de 19 anos é advertido por som alto no carro

Um motorista de 19 anos foi advertido pela PM, em Marumbi, neste domingo (25) por volta das 16h30. A equipe policial estava em um Ponto Base (PB), quando notaram a aproximação de um Fiat/Strada a 300 metros de distância com o volume do som do veículo excessivamente alto.

O carro trafegava na avenida Tiradentes sentido a rodovia, quando foi parado para procedimento de abordagem. O jovem foi identificado e nada foi encontrado de ilícito, no entanto, devido ao flagrante do som, os PMs o advertiram e o liberaram no local após a notificação de trânsito.