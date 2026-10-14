Motorista da saúde de Rio Bom morre aos 41 anos, um mês após realizar cirurgia para retirada de tumor cerebral

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Edevan Rodrigues de Souza atuava como motorista no município; velório e sepultamento ocorrem em Rio Bom

O funcionário público Edevan Rodrigues de Souza, de 41 anos, morreu nesta quinta-feira (14), em Apucarana (PR), cerca de um mês após realizar cirurgia para retirada de tumor cerebral.

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Servidor do município vizinho de Rio Bom, onde atuava como motorista da saúde, Edevan deixa a esposa e dois filhos, de 22 e 15 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Rio Bom, e o sepultamento está marcado para as 9h desta quinta-feira (15), no Cemitério Municipal.

A Prefeitura de Jandaia do Sul divulgou nota de pesar. Ele também atuava como motorista de ambulância do Departamento Municipal de Saúde.





