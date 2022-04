Motorista dá ré bate em carro e acaba detido por embriaguez

Da Redação

A Policia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada na madrugada deste domingo (24), por volta das 0h45, para Av. Maranhão para uma situação, onde um motorista com sinais de embriaguez colidiu com um carro estacionado e ainda teria ameaçado o solicitante.

No local em contato com o solicitante, ele relatou que seu carro estava estacionado, e um Fiat/Palio Weekend que estava a frente deu ré e colidiu com o carro do solicitante.

Disse ainda, o condutor do outro veículo saiu totalmente embriagado tirando satisfação, e quando o solicitante tentou um acordo em relação ao dano causado, o autor dos fatos o ameaçou se evadindo posteriormente.

Com base nas características repassadas a equipe da PM realizou patrulhamento nos arredores e logrou êxito em visualizar o carro uma quadra acima do local da ocorrência. Sendo então abordado na Avenida Tancredo Neves.

Segundo a PM, o motorista estava totalmente embriagado, demorando em acatar as ordens legais e cambaleando, e ainda com o cheiro etílico.

O homem também se recursou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a 54ª Delegacia Regional Polícia Civil.