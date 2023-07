Motorista com habilitação a ser reiniciada tem o carro apreendido

A equipe do destacamento policial de Jardim Alegre em patrulhamento pela Rua Antônio Padroeiro dos Santos no sábado (08.01) se deparou com um Gol cinza no sentido contrário, que ao avistar a presença da equipe policial, aumentou a velocidade.

Os policiais então optaram pela abordagem, durante as buscas nada de ilícito foi localizado com o abordado e no veículo.

No entanto, em consulta ao sistema constatou-se que o motorista deve reiniciar o processo de habilitação.

O veículo encontra-se em dia quanto a débitos, porém, estava com o para-brisas trincado.

Diante dos fatos o condutor foi orientado e liberado no local e o veículo encaminhado para o pátio da 6ªCIPM de Ivaiporã.

* O Reinício de Processo de Habilitação aplica-se quando o condutor penalizado, que cometeu infrações no período de CNH provisória, pretende se habilitar novamente.