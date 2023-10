Motorista com CNH vencida há 23 anos é preso por embriaguez ao volante

Na quarta-feira (11), por volta das 12h25, a Polícia Militar (PM) recebeu uma chamada para comparecimento na Rua Antônio Garcia da Costa, em Faxinal no norte do Paraná. O solicitante informou que seu veículo estava estacionado em frente à empresa onde trabalha quando um Monza colidiu com o veículo dele estacionado

Segundo informações da 6ª CIPM, a guarnição policial chegou ao local e confirmou as informações. Posteriormente, os policiais entraram em contato com o condutor do Monza.

O motorista do Monza alegou que tentou desviar de dois carros que estavam ultrapassando em local proibido. No entanto, durante a abordagem foi constatado ele apresentava sinais de embriaguez e estava com a CNH vencida há 23 anos, desde 01/10/2000. O abordado aceitou fazer o teste do etilômetro, que aferiu 0,91mg/l.

Diante disso, o condutor embriagado foi preso e posteriormente encaminhado à 53ª Delegacia de Polícia para o flagrante. O Monza tinha o licenciamento vencido desde 2021 e foi removido ao pátio do destacamento.

