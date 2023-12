Motorista colide contra mureta e foge do local; PM foi acionada

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar atendeu a um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (1º) na área central de Cambira. De acordo com o sargento Vecchi, o condutor de um carro Hyundai HB20 colidiu contra uma mureta, situada próximo ao terminal rodoviário do município. Assista a baixo a entrevista com o PM.

Conforme o sargento, a equipe realizava um patrulhamento quando foi abordada por moradores. Eles informaram que um acidente havia acabado de acontecer.

No local, a equipe se deparou com um veículo que colidiu contra um anteparo, e isso provocou danos significativos no automóvel. Os militares não encontraram o condutor, que, segundo testemunhas, estaria embriagado.

Em verificação no sistema, foi constatado que o carro possui débitos. Portanto, um guincho foi acionado, e o carro foi encaminhado até o pátio do destacamento da Ciretran.



Vídeo:

