Motorista capota veículo e é preso por embriaguez ao volante

Um homem foi preso por embriaguez ao volante após capotar um carro na estrada da balsa, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí. O caso foi na tarde de segunda-feira (24).

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe foi solicitada via Copom para deslocar para a estrada da balsa onde teria um veículo tombado e o motorista com suspeita de embriaguez.

No local, foi conversado com o motorista que apresentava odor de álcool, sonolência, fala desconexa e olhos avermelhados.

Indagado se havia ingerido bebida alcoólica afirmou que sim; porém se negou a realizar o teste do bafômetro.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.

O VW/Gol, possui débitos junto ao Detran e foi encaminhado para o Destacamento da Polícia Militar de Grandes Rios.

No local do acidente havia uma garrafa de Camelinho e um litro de cachaça 51, ambos abertos, que foram recolhidos e entregues para a Polícia Civil.

