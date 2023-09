Motorista capota veículo após desviar de cachorro em rodovia

Uma motorista ficou ferida após capotar o veículo que dirigia na PR-466 na saída de Kaloré, no Vale do Ivaí, na tarde desta sexta-feira (8). A condutora teria desviado de um cachorro na pista, quando perdeu o controle do veículo.

A mulher conduzia um Fiat Palio Weekend. O veículo sofreu danos consideráveis por conta do impacto.

O acidente ocorreu no sentido Marumbi, por volta das 14h30. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima, que foi encaminhada para atendimento hospitalar.

OUTRA OCORRÊNCIA

Um outro acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (8), na PR-082, próximo à entrada da Fazenda Bandeirantes, a cerca de três quilômetros de São João do Ivaí, no trecho entre a cidade e o trevo do Posto da Polícia Rodoviária.

Segundo informações colhidas no local, um GM/Celta prata que era conduzido por um idoso de 76 anos, que bateu contra um VW/Virtus de cor preto, que era ocupado por um casal de Curitiba. O condutor teria passado mal ao volante. Leia aqui.



