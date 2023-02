Motorista canta pneus do carro, sem se dar conta de viatura logo atrás

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motorista sem habilitação acabou tendo o carro recolhido à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) na madrugada de domingo (19), em Ivaiporã, após cantar os pneus do veículo em frente a uma viatura da Polícia Militar (PM).

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi na madrugada por volta das 00h30 na Av. Ladislao Gil Fernandez.

A guarnição estava em patrulhamento pela avenida, quando avistou um automóvel VW Santana bege, que ao abrir o semáforo arrancou bruscamente cantando os pneus.

Sendo assim, foi feita a aproximação do veículo e realizada a abordagem no condutor e no passageiro, e nada de ilícito encontrado.

Porém, foi constatado que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A equipe policial confeccionou os autos de infração e o automóvel foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM. O motorista e o passageiro foram advertidos e orientados, e liberados no local.

