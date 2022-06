Motorista cai em ribanceira e fica preso às ferragens na BR-376

Da Redação

Um idoso, de 75 anos, ficou preso às ferragens após capotar o carro e cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu por volta das 12h, na BR-376 entre Jandaia do Sul e Cambira. Bombeiros de Jandaia do Sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

continua após publicidade .

Conforme os Bombeiros, o resgate durou 30 minutos. O idoso foi levado para o Hospital da Providência, consciente e orientado, com ferimentos leves, porém, o susto foi grande o homem estava nervoso. Ele seria morador de Rio Bom, no Vale do Ivaí.

O motorista seguia sentido Apucarana, quando no final da pista dupla, tentou ultrapassar um caminhão, ele perdeu o controle da direção, esbarrou na carreta, capotou e caiu na ribanceira.

continua após publicidade .

O carro ficou bastante danificado. Logo após esse acidente, uma colisão também aconteceu na BR-376 no trevo de acesso do município de Cambira. Quatro pessoas que estavam em um carro da prefeitura de São Pedro do Ivaí ficaram feridas levemente.