Motorista bêbado tenta furar bloqueio de corrida e é preso em Ivaiporã

Veículo também estava com licenciamento vencido há seis anos, pneus em mau estado e condutor não usava cinto de segurança

Um homem foi detido em flagrante por embriaguez ao volante após tentar invadir uma área isolada para uma corrida de rua organizada pela Polícia Militar em Ivaiporã (PR). O caso ocorreu na Rua Mato Grosso.

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A confusão começou quando o motorista ignorou as ordens de parada e forçou a passagem pelo bloqueio. Policiais que acompanhavam o trajeto da corrida foram chamados para ajudar na abordagem e já encontraram o condutor bastante agitado. Logo de imediato, a equipe notou um forte cheiro de álcool.

Submetido ao teste do bafômetro, o equipamento apontou 0,95 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice alto que configura crime de trânsito. Diante da comprovação, o homem foi preso no local.

Além de dirigir sob efeito de álcool e desobedecer às ordens dos agentes, o motorista somou uma série de outras infrações. Durante a vistoria, os policiais constataram que ele não usava cinto de segurança e que o carro estava em péssimas condições de conservação: as luzes de seta não funcionavam, os pneus estavam completamente desgastados e o documento do veículo não era pago desde 2018.

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O carro foi apreendido e guinchado para o pátio da corporação. Já o motorista foi levado para a delegacia da Polícia Civil e segue detido na Cadeia Pública de Ivaiporã, onde permanece à disposição da Justiça.

As informações são do Blog do Berimbau.