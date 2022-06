Motorista bêbado envolvido em saque de cargas é preso em Mauá da Serra

Da Redação

Um motorista, de 49 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (21), por embriaguez ao volante. Conforme a Polícia Militar (PM), o condutor trafegava em zigue-zague pela Avenida Paraná, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Uma arma de fabricação artesanal foi apreendida na casa do homem.

De acordo com o Comandante do Destacamento PM de Mauá, Sargento Francis Lourenço Gomes, o homem já é conhecido no meio policial e teria envolvimento em alguns saques de carga que aconteceram após tombamentos de caminhões na Serra do Cadeado.

"Nossa equipe flagrou o motorista em zigue-zague pela avenida, então realizamos uma abordagem. Foi feito o teste do bafômetro que apontou 0,59 miligramas de álcool por litro de ar, comprovando que ele havia ingerido bebidas alcóolicas. O carro dele estava todo irregular e foi apreendido. Na casa dele encontramos uma cartucheira artesanal que também foi apreendida", explicou o sargento.

O homem foi preso e levado para delegacia de Marilândia do Sul.