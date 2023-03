Motorista bêbado é preso em Marilândia após bater em caminhão

Da Redação

Um motorista embriagado foi preso após bater na traseira de um caminhão na noite desta sexta-feira (3), no centro de Marilândia do Sul. Além disso, ele também estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), que esteve no local.

O homem, conforme o boletim, estava dirigindo uma VW Kombi e bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado na Avenida Brasil.

Os policiais realizaram o teste do bafômetro, que aferiu 1,039 Mg/l. A PM deu voz de prisão ao motorista e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul. A Kombi foi recolhida e levada para o pátio do Destacamento de Polícia Militar (PM.

Conforme os policiais, foi necessária a utilização de algemas para resguardar a integridade física do preso e da equipe policial.

