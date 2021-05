Motorista bêbado é preso dirigindo em zigue-zague na PR-082

Continua após publicidade

Um motorista que estava dirigindo bêbado uma camionete F 1000 foi preso no início da noite de segunda-feira (24), após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo em zigue-zague pela rodovia PR-082, entre Lunardelli e São João do Ivaí, próximo a Mata Suíça.

De acordo com boletim de ocorrência, a guarnição se encontrava em deslocamento sentido a São João do Ivaí, quando se deparou com a camionete F- 1.000, transitando de maneira perigosa, em zigue-zague, ora indo na contramão de direção e no acostamento.

Situação que fazia com que todos veículos a sua retaguarda ficavam impossibilitado de realizar ultrapassagem, e veículos que vinham em sentido contrário chegassem até mesmo sair fora da pista de rolamento para que não houvesse colisão.

Em momento oportuno e seguro procedeu a abordagem da camionete que tinha placas de São João do Ivaí. O motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo então encaminhado ao destacamento.

Ele confirmou que havia consumido algumas cervejas na cidade de Lunardelli, foi oferecido teste de alcoolemia, mas se recusou. Sendo então conduzido para a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.