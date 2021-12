Motorista bêbado é preso após se envolver em acidente

Da Redação

O motorista de um carro foi preso por embriaguez ao volante pela polícia depois de atropelar um motociclista e fugir do local, na tarde de domingo (19), por volta das 17h50, em Jardim Alegre. A vítima de 25 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal com ferimentos leves.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente foi na Avenida Matos Leão, próximo ao trevo da PR-466 e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan preta e um Fiat Pálio azul. No local, testemunhas informaram que o condutor do carro morava próximo ao local do atropelamento.

As equipes se deslocaram a residência, em contato com a mãe, ela disse que ele estava embriagado e tomando banho. Sendo também constatado pelos policiais, que o indivíduo apresentava diversos sinais de embriaguez.

Foi oferecido o etilômetro, porém, o autor se recusou a passar pelo teste. Foi então confeccionado o termo de constatação de alteração psicomotora e dada voz de prisão.