Motorista bêbado com carro em alerta de furto é preso em Califórnia

Corsa foi apreendido pela Polícia Militar de Califórnia

Um motorista de um Corsa foi preso nesta quinta-feira (12), em Califórnia, no norte do Paraná, após ele realizar o teste do bafômetro com a Polícia Militar (PM) e ser constatado que ele ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir.

Segundo a polícia, o condutor foi abordado após a equipe checar no sistema e constatar que o veículo estava com alerta de furto. Ao ser questionado, o homem disse que ele mesmo havia comunicado o alerta e, quando recuperou o carro, não foi dar baixa na ocorrência.

Os policiais notaram que os olhos do motorista estavam vermelhos, e as falas desconexas, e decidiram fazer o teste do bafômetro, a qual resultou em 0,91 mg/l. Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul.

O homem deve responder pelo crime de embriaguez ao volante.

O Corsa foi apreendido, segundo a polícia.

