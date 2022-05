Motorista bêbado bate em carro estacionado e acaba preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motorista embriagado foi preso após bater em um carro estacionado no centro de Borrazópolis. A colisão ocorreu por volta das 20 horas de terça-feira (3).

Conforme o boletim da PM, a guarnição foi chamada e o solicitante relatou que o motorista de um VW/Gol prata ao estacionar colidiu na traseira do GM/Corsa do pai dele, que estava estacionado no local, provocando danos no para-choque e farol esquerdo.

Os policiais encontraram o motorista, autor da batida, ainda dentro do carro. Estava sentado e aparentemente dormindo, após algumas tentativas acordou, e ao se levantar apresentava claros sinais de embriaguez.

Indagado, a princípio afirmava não ter ingerido bebida alcoólica, porém posteriormente acabou confirmando e que realmente dirigiu o veículo, mas dizia não saber onde estava.

Foi então realizado o teste do bafômetro que aferiu a quantia de 0.99 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para à 53ª DRP de Faxinal e o veículo ao pátio do DPM de Borrazópolis, para as devidas notificações.