Motorista bêbado bate contra poste no trevo de Ivaiporã

O motorista de um VW/Voyage foi preso na madrugada deste domingo (3), por volta das 2 horas, por embriaguez ao volante. Ele bateu contra um poste de energia no trevo de acesso principal na entrada de Ivaiporã.

A equipe da ROTAM durante patrulhamento pela Av. Ladislao Gil Fernandez se deparou com o Voyage no meio do canteiro do trevo, com o poste caído sobre o veículo com os fios de energia próximo ao asfalto. O local foi isolado com o apoio das viaturas radiopatrulhas e foi acionado a equipe da Copel e Polícia Rodoviária.

O motorista do carro, bem como a passageira, estavam com diversos sinais de embriaguez. Ambos afirmaram que estavam bêbados e que haviam acabado de sair de uma balada.

O condutor realizou o teste do bafômetro que resultou 0,88 mg/l. configurando o crime de embriaguez ao volante. Foi dado voz de prisão e o autor conduzido a 54° Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.