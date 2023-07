Motorista bate em veículos parados no acostamento e 3 ficam feridos

Três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após acidente envolvendo três veículos na noite desta sexta-feira (28) no km 223 da BR-376, entre Cambira e Apucarana, no norte do Paraná.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram ao local prestar socorro às vítimas. O acidente ocorreu no sentido Cambira-Apucarana.

Segundo informações obtidas no local, uma caminhonete sofreu um pane mecânica e parou no acostamento. O motorista chamou socorro de um mecânico, que foi levado ao local por familiares em um Honda Civic. O carro parou na contramão, na frente do veículo, para auxiliar na visibilidade para a realização do conserto.

Um veículo VW Gol acabou atingindo os dois carros no acostamento. As duas pessoas que estavam fazendo o conserto ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Ela foi prensada entre os dois carros e encaminhada pelo Samu ao Hospital da Providência com fratura exposta. O motorista do Gol e outra pessoa que ajudava no conserto tiveram ferimentos de leves a médios, e também foram hospitalizados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para prestar apoio no acidente. O condutor do VW Gol estaria embriagado e se recusou a fazer o teste de bafômetro, segundo informou os bombeiros.

