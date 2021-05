Motorista bate em poste em Ivaiporã e é preso por embriaguez

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após bater um Ford Fiesta em um poste no canteiro central da Av. Ladislao Gil Fernandez , no final da tarde de quinta-feira (13), em Ivaiporã, o motorista acabou preso por embriaguez ao volante.

Segundo informações Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Realizado o teste de etilômetro foi aferido 1,35 mg/l, e ainda no interior do carro no console central foi encontrado uma lata de cerveja aberta.

Ele foi preso e levado 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O carro foi encaminhado ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.