Motorista bate em carro no semáforo e acaba preso por embriaguez

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um motorista sem habilitação e com sintomas de embriaguez foi preso após bater contra a traseira de um veículo que estava parado no semáforo, em Ivaiporã. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (5) por volta das 22h30 na Av. Ladislao Gil Fernandez.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar, a equipe em patrulhamento pela Ladislao Gil Fernandez foi abordada por um motorista de um VW/Gol com placas de Ivaiporã relatando que um veículo GM/Astra com placas Arapoti-PR, em alta velocidade acabou colidindo na traseira do seu veículo que estava parado no semáforo.

Sendo verificado a veracidade, o condutor do Astra não possui habilitação, e estava visivelmente embriagado. Foi oferecido o teste do bafômetro que de pronto se recusou.

continua após publicidade .

Sendo assim, recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez e posteriormente foi encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí. O condutor do VW/Gol foi liberado no local.

Outro acidente na Ladislao Gil Fernandez

Na madrugada deste sábado (6), por volta de 01h20, a guarnição foi chamada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de outro acidente na Av. Ladislao Gil Fernandez.

continua após publicidade .

No local, os bombeiros relataram que quando chegaram, encontraram somente um VW/Saveiro 2021 branco, amassado e abandonado, com vidros e portas abertas.

Após o Corpo de Bombeiros sinalizar para evitar acidentes, tendo em vista o abandono do veículo, foi solicitado o guincho que encaminhou o veículo para a companhia.

Siga o TNOnline no Google News