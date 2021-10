Motorista bate em carro estacionado e é preso por embriaguez

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por embriaguez ao volante em Faxinal, na madrugada desta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele era condutor de um Uno que bateu em Gol que estava estacionado na Rua Antônio Garcia da Costa. Ninguém ficou ferido.

No atendimento à ocorrência, a polícia realizou teste do bafômetro no motorista, que deu positivo, resultado foi de 0,95mg/l para a ingestão de bebida alcoólica.

Diante disso, ele foi conduzido para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.