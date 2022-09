Motorista bate em árvore em Ivaiporã e abandona o carro no local

Da Redação

A batida foi na Av. Souza Naves

Um motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore no canteiro central da Av. Souza Naves, em Ivaiporã e fugiu deixando o carro no local, segundo ocorrência da Polícia Militar. O acidente foi na tarde de sábado (17).

A equipe de serviço da PM foi acionada para atender o acidente por volta das 18h30. A batida foi no trecho da avenida entre o IAT e a APAE.

No local, os policiais militares encontraram um VW Golf que colidiu em uma árvore no canteiro central e parou na via. Logo após a batida o condutor se evadiu do local.

Foi checada a placa do veículo e verificou-se pendências. Como não tinha responsável pelo veículo foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

fonte: Whatasapp/Colaboracão

