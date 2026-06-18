Motorista bate carro, foge e abandona veículo após capotar em córrego de Faxinal

Um motorista abandonou um Fiat Uno após capotar o veículo dentro de um córrego de difícil acesso na Avenida Eugênio Bastiani, em Faxinal (PR), na noite de quarta-feira (17). O acidente ocorreu logo após o condutor se envolver em uma colisão com um Volkswagen Fox e fugir do local.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando a motorista do Fox acionou as autoridades, relatando que seu carro havia sido atingido e que o causador escapou sem prestar esclarecimentos. Ela informou que a batida provocou apenas pequenos danos materiais e que chegou a tentar seguir o veículo para resolver a situação de forma amigável, mas perdeu o contato visual.

Simultaneamente, o Hospital Municipal de Faxinal alertou a polícia sobre um capotamento na mesma região, indicando a possibilidade de haver vítimas no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram que se tratava do Fiat Uno envolvido na colisão anterior, agora capotado na água. Moradores e populares que estavam nas proximidades relataram que o motorista conseguiu sair sozinho do automóvel e deixar o local a pé antes da chegada das equipes de atendimento.

A PM realizou patrulhamentos e buscas no entorno com o objetivo de encontrar o condutor, mas ele não foi localizado até o encerramento da ocorrência. A dona do Fox recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado pelas autoridades como acidente de trânsito sem ilicitude, permanecendo sem informações sobre o paradeiro do motorista.

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