Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Motorista bate carro, foge e abandona veículo após capotar em córrego de Faxinal

Condutor de um Fiat Uno atingiu outro veículo, tentou escapar do local e acabou caindo em uma área de difícil acesso na noite desta quarta-feira (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 07:59:15 Editado em 18.06.2026, 09:12:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista bate carro, foge e abandona veículo após capotar em córrego de Faxinal
Autor Fiat Uno caiu em córrego em Faxinal - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um motorista abandonou um Fiat Uno após capotar o veículo dentro de um córrego de difícil acesso na Avenida Eugênio Bastiani, em Faxinal (PR), na noite de quarta-feira (17). O acidente ocorreu logo após o condutor se envolver em uma colisão com um Volkswagen Fox e fugir do local.

-LEIA MAIS: Batida entre trem e caminhão em Jandaia do Sul deixa maquinista ferido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando a motorista do Fox acionou as autoridades, relatando que seu carro havia sido atingido e que o causador escapou sem prestar esclarecimentos. Ela informou que a batida provocou apenas pequenos danos materiais e que chegou a tentar seguir o veículo para resolver a situação de forma amigável, mas perdeu o contato visual.

Simultaneamente, o Hospital Municipal de Faxinal alertou a polícia sobre um capotamento na mesma região, indicando a possibilidade de haver vítimas no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram que se tratava do Fiat Uno envolvido na colisão anterior, agora capotado na água. Moradores e populares que estavam nas proximidades relataram que o motorista conseguiu sair sozinho do automóvel e deixar o local a pé antes da chegada das equipes de atendimento.

A PM realizou patrulhamentos e buscas no entorno com o objetivo de encontrar o condutor, mas ele não foi localizado até o encerramento da ocorrência. A dona do Fox recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado pelas autoridades como acidente de trânsito sem ilicitude, permanecendo sem informações sobre o paradeiro do motorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Capotamento colisão entre veículos Faxinal PR POLICIA MILITAR veículo abandonado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV