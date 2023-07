Motorista atropela uma pessoa após fugir de acidente em Lunardelli

Um homem foi atropelado na tarde de domingo (2), na Rua Luiz Lourenço Nogueira, em Lunardelli. O atropelamento ocorreu após um acidente de trânsito na PR-082, envolvendo um Fiat/Toro e um VW/Gol.

Conforme a Polícia Militar (PM), foi repassado via Copom que um Fiat/Toro, havia tentado atropelar duas pessoas.

Os policiais militares encontraram a vítima no chão, com sangramento em região de cabeça, aguardando a ambulância do município.

A motorista do VW/Gol relatou que transitava pela rodovia PR-082 sentido São João do Ivaí para Lunardelli quando o Fiat Toro tentou forçar uma ultrapassagem e ocorreu um abalroamento lateral com seu veículo. A motorista então seguiu o outro veículo envolvido até a Rua Luiz Lourenço Nogueira (rua estrada rural Três Toco).

Segundo relato da motorista, quando ela e o passageiro desceram do veículo para tentar conversar com o condutor do Fiat/Toro, este deu uma arrancada brusca em direção dela e do passageiro, que foi atingido e arrastado por 20 metros até o local da queda, seguida de trauma.

Diante dos fatos a equipe policial realizou boletim de ocorrência e posteriormente o BATEU relatando o fato. O motorista do outro carro não foi localizado.