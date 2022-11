Motorista atropela mulher na faixa de pedestres e não presta socorro

Da Redação

Policiais foram até o local

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da madrugada desta segunda-feira, 14, para atender a uma ocorrência de atropelamento na PR 457, em São Pedro do Ivaí. Uma mulher foi atropelada por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrências, ao chegar no local, os policiais souberam que pessoas que passavam pelo local ajudaram a mulher, que já havia sido atendida e conduzida ao hospital municipal.

Segundo testemunhas, o motorista responsável pelo atropelamento conduzia um GM Corsa Wind de cor vermelha. Ele fugiu e negou prestar socorro.

As testemunhas relataram que algumas pessoas estavam cruzando a faixa de pedestres e o motorista, com os faróis apagados, não freou seu veículo e atropelou uma mulher. Em seguida, encostou logo à frente e aparentava estar bem alterado e alcoolizado, discutindo com algumas pessoas que estavam no local. Ele se negou prestar socorros e fugiu.

Os policiais foram até o hospital municipal e conversaram com a vítima que estava sendo atendida pelo médico de plantão. O atropelamento causou escoriações pelo corpo e a vítima passa bem.

O motorista foi identificado, mas ainda não havia sido localizado até o fechamento desta matéria.

