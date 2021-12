Motorista atropela menina e acaba preso por embriaguez

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso e encaminhado a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, por embriaguez ao volante, após atropelamento na Rua Ataíde Antunes de Proença, em Ivaiporã. A vítima, uma menina de 10 anos não teve ferimentos.

continua após publicidade .

O caso foi na noite de sábado (11), por volta das 22h30, no local em contato com a solicitante, ela relatou aos policiais militares, que sua filha, de 10 anos, teria ido de bicicleta buscar um lanche em uma lanchonete. Quando a menina retornava para casa foi atropelada por um GM Corsa.

Segundo a solicitante a filha não teve ferimentos, porém, o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, e ele teria confirmado que ingeriu bebida alcóolica.

continua após publicidade .

Em contato com o motorista, ele disse aos policiais que não viu que teria atropelado a menina e confirmou aos militares, que teria ingerido bebida alcóolica desde às 16 horas, porém, não quis realizar o teste de bafômetro, sendo então confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão ao motorista, e encaminhou UPA para realizar o teste do covid-19 e posteriormente à 54 DRP para realizar os procedimentos cabíveis.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran pois estava com pendências administrativas, e o condutor com CNH cassada.