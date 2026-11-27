Caso aconteceu na BR-376, em Marilândia do Sul; homem estava com a filha de 5 anos à espera de um guincho, e o suspeito não foi encontrado pela PM

Um motorista viveu momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (26), em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-376, em Marilândia do Sul. O proprietário do estabelecimento teria ameaçado buscar uma arma de fogo após se irritar com a permanência do veículo no pátio. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 8h30.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima viajava a trabalho de Curitiba com destino a Cidade Gaúcha, acompanhada da filha de 5 anos. Ao notar que a bateria do carro elétrico, um BYD Dolphin Plus, estava prestes a acabar, o condutor parou no posto para pedir ajuda ou tentar recarregar o automóvel.

Funcionários informaram que o local não possuía carregador para veículos elétricos. Diante da situação, o homem acionou um serviço de guincho e permaneceu dentro do carro com a criança aguardando o socorro.

Durante a espera, o proprietário do posto se aproximou e teria exigido que o automóvel fosse retirado imediatamente do pátio. O motorista tentou explicar que o veículo estava sem carga e que o guincho já estava a caminho, porém, o comerciante teria passado a chamá-lo para fora do carro com a intenção de iniciar uma briga.

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Mesmo após a vítima alertar que havia passado recentemente por uma cirurgia no nariz e que estava com uma criança no carro, o dono do posto teria se afastado dizendo que iria buscar uma arma de fogo.

Temendo pela própria segurança e pela integridade da filha, o motorista chamou a Polícia Militar e manifestou o interesse de processar o autor pela ameaça. Os policiais fizeram buscas pelo estabelecimento e nas redondezas, mas o suspeito não foi encontrado. A vítima recebeu orientações sobre os prazos legais para dar prosseguimento à denúncia na Polícia Civil.