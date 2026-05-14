SUSTO EM IVAIPORÃ

Motorista aciona a PM após esquecer local onde deixou carro em Ivaiporã

Moradora de Jardim acionou a Polícia Militar em Ivaiporã após não lembrar onde estacionou; veículo foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 07:53:30 Editado em 14.05.2026, 08:55:04
Autor O carro foi encontrado pela PM na Rua Santa Catarina - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração

Uma moradora de Jardim Alegre esqueceu onde havia estacionado o carro em Ivaiporã e acionou a PM por suspeita de furto na tarde de quarta-feira (12), na Rua Santa Catarina.

A mulher contou à Polícia Militar que veio para Ivaiporã, mas não conseguiu lembrar o ponto exato onde havia deixado o veículo.

Diante da dúvida, ela entrou em contato com o Copom e relatou a possibilidade de furto.

Em seguida, a equipe de reforço iniciou patrulhamento pelas imediações e áreas próximas com base nas características e na placa do automóvel. Durante as buscas, policiais do BPEC localizaram o veículo.

Depois disso, a equipe acompanhou a proprietária até o endereço, onde o carro foi encontrado sem alterações.

batalhão BPEC furto de veiculo ivaipora Jardim Alegre Patrulhamento POLICIA MILITAR
