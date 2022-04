Da Redação

Motorista abastece 28 litros de gasolina e foge sem pagar

O frentista de um posto de combustível de Mauá da Serra acionou a Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (31), após o motorista de um GM Corsa prata, com placas de Maringá, abastecer 28,28 litros de gasolina, totalizando R$ 200, e sair em alta velocidade sem efetuar o pagamento.

continua após publicidade .

A equipe fez busca pelas imediações, mas ninguém foi localizado até o momento. No entanto, foram verificadas as placas do veículo nas câmeras de segurança do local e identificadas.

O carro é de Maringá e está sem o retrovisor do lado e para-choque dianteiro quebrado. Diante dos fatos, a equipe elaborou o Boletim de Ocorrência e a vítima foi orientada.