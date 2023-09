Motorista abandona o carro e foge após bater em poste em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Por volta das 4h50 deste sábado (23), a Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada para a Rua Placídio Miranda em atendimento a um acidente de trânsito.

No local a equipe policial encontrou um Volkswagen Gol que colidiu contra um poste, e com a colisão o poste veio a cair.

Os policiais conversaram com populares sobre o condutor do veículo e foram informados que após o acidente, ele se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Sendo então realizada revista veicular foi localizado a quantia de R$ 290,00 em notas diversas.

Diante da situação foi acionado o guincho e também a Copel, todos os documentos pertinentes a situação foram lavrados. O carro foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

